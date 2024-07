Ostrzeżenia IMGW przed burzami i upałami. Możliwe są trąby powietrzne

IMGW ostrzega, że burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Na skutek przechodzenia kilku burz nad jednym obszarem dochodzić może do wystąpienia zjawiska tzw. kolejek konwekcyjnych, a więc groźnego zjawiska training storms, skutkując podtopieniami, zalaniami, a w skrajnej sytuacji powodziami błyskawicznymi.