Andrzej Duda w WP: Żarłoczny rosyjski potwór będzie chciał atakować nadal

Jest determinacja, by pokazać Władimirowi Putinowi, że Zachód się nie boi, że Zachód doskonale wie, w co gra Rosja i będzie gotowy i zjednoczony, by się obronić przed atakiem. Groźba wojny istnieje, bo same słowa potępienia nie odstraszą Rosji. Odstraszą ją czołgi, systemy przeciwrakietowe, doskonałe wyszkolenie i żołnierze, którzy będą w stanie wygrać potencjalny konflikt. Dlatego, jak mówiłem wielokrotnie: zbroimy się, by nikomu nie opłacało się nas zaatakować.