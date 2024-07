Kaczyński sobie nie poradził. Ale ma większy problem niż Małopolska

Prof. Antoni Dudek: Tak reagują, bo prezes w tej sprawie jeszcze się nie wypowiedział. W PiS wszyscy czekają na sygnał od prezesa. Tak samo było z akcją posła Marcina Horały z posłanką Pauliną Matysiak z partii Razem w sprawie CPK. To było zdumiewające dla większości obserwatorów polskiej sceny politycznej, ale zareagowały wyłącznie władze Lewicy. Przecież dla większości polityków PiS umowa Horały z "lewaczką" z partii Razem to zbrodnia polityczna. A na temat Horały nikt się nie wypowiedział. Zapadła głucha cisza, w domyśle: "skoro nie ma sygnału potępieńczego od prezesa, więc widocznie to akceptuje". Ardanowski rzeczywiście prowadzi jakieś działania, ale tak naprawdę wszyscy czekają, aż potępi go prezes. Taki jest mechanizm partii, która w istocie rzeczy jest sektą polityczną. Wszyscy czekają na to, co powie guru sekty. Oczywiście po cichu politycy PiS szepczą między sobą, zastanawiają się, czy Ardanowskiemu się uda, kto z nim rozmawia, kto z nim pójdzie. Natomiast ja nie spodziewam się do czasu wyborów prezydenckich dużego rozłamu w PiS-ie. Uważam, że jest to mało prawdopodobne, choć oczywiście bunt w Małopolsce jest kłopotliwy. Natomiast nie sądzę, żeby to się rozprzestrzeniło na resztę Polski.