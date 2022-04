Naukowcy przewidują kolejny bardzo aktywny sezon atlantyckich huraganów

Sezon huraganowy w tropikalnej części Atlantyku, trwa oficjalnie od 1 czerwca, do 30 listopada. Średnio w tym czasie powstaje ok. czternaście nazwanych cyklonów, z czego siedem osiąga siłę huraganu, co oznacza, że wiatr w pobliżu oka wieje z prędkością co najmniej 119 km/h. Rok temu utworzyło się 21 cyklonów, co przekłada się na trzeci w historii najaktywniejszy sezon. W tym roku według prognoz, nie będzie wcale lepiej.