Nauka strzelania w szkołach? Sondaż dla WP

Krok dalej poszedł m.in. rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Jego zdaniem wiedza dot. obsługi broni powinna być przekazywana także nieletnim podczas nauki w szkołach. - My jako dorośli, my jako ci, którzy mają dbać o bezpieczeństwo dzieci, musimy im tę wiedzę przekazywać. Myślę, że szkoły ponadpodstawowe, czyli wiek 15 lat, jest optymalny, żeby zaznajomić dziecko z bronią, nie musi to być od razu broń ostra, ale w sytuacji kryzysowej nie możemy być pacyfistami - tłumaczył w rozmowie z News 24.