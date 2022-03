Nauka strzelania w polskich szkołach? Oto komentarz z MEiN

- Zastanowimy się nad ewentualnymi zmianami programowymi niektórych przedmiotów. Jest w tej chwili edukacja dla bezpieczeństwa, gdzie są elementy pierwszej pomocy, tak, by człowiek poradził sobie w sytuacji kryzysowej. Na pewno te elementy trzeba wzmacniać. Ewentualny powrót strzelania musi być skorelowany ze zmianami, które dokonują się w polskiej w armii - powiedział w programie specjalnym WP wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski (PiS). Jak dodał, "być może warto wrócić do czegoś w rodzaju przysposobienia obronnego". - W przypadku dziewcząt przede wszystkim postawić na pierwszą pomoc, chłopcom na pewno też nie zaszkodzi, by wiedzieli jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak udzielić pierwszej pomocy. Bo to przecież nie musi być sytuacja wojenna, to może być inna sytuacja kryzysowa - podkreślił wiceminister.