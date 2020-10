Nauczanie zdalne. System Librus nie działa

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego dd poniedziałku w szkołach podstawowych w klasach od IV do VIII nauka odbywa się będzie zdalnie.

- Chodzi o to, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w komunikacji publicznej i kontakty społeczne. To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji - tłumaczył na konferencji prasowej szef rządu.

Jednak od poniedziałkowego poranka uczniowie informują o problemach z systemem zdalnego nauczania Librus. Librus to jedno z głównych narzędzie do komunikacji nauczyciela z uczniami i rodzicami. Można dzięki niemu wysyłać zadania czy materiały do nauki. Ponadto nauczyciele za jego pomocą informują o bieżących sprawach wiadomości, a także wstawiają oceny.