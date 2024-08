"Natychmiast". Arabia Saudyjska apeluje do swoich obywateli

Rijad apeluje do swoich obywateli o natychmiastowe opuszczenie Libanu. Tym samym Arabia Saudyjska dołącza do grona państw, które wystosowały taki apel w ciągu ostatnich godzin. Ma to związek z zapowiadanym odwetem Iranu wobec Izraela, za zabójstwo Ismaila Hanije w Teheranie.