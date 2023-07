"Naturalna reakcja". Polityk KO o poparciu młodych dla Konfederacji

Spora część młodych wyborców popiera Konfederację, która jest często określana jako potencjalny koalicjant PiS. - Jest wielce prawdopodobny scenariusz, że znaczna część Konfederacji będzie gotowa do zawarcia sojuszu z PiS. Nie mam wątpliwości. Są pojedyncze osoby, które pewnie będą w opozycji do takiej perspektywy, ale one będą w mniejszości - komentował w programie "Tłit" senator KO Bogdan Zdrojewski. - Pyta pan o młodych ludzi. Ludzie, którzy wchodzą w życie polityczne mają prawo do błędu, buntu, poszukiwań i odrzucenia tego, co było. To naturalna reakcja. Ważne, żeby to był margines i by ci ludzie, którzy decydują się by nie głosować na formację rządową i obecną opozycję parlamentarną, przyjrzeli się kogo popierają, by potem nie byli zdziwieni. W gospodarczym programie Konfederacji jest garstka prawdy. Staliśmy się państwem omnipotentnym, trzeba z tego wyjść, ale nie z hasłami Konfederacji - dodał.

