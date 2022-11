NATO wysyła tu nową grupę bojową. Wzmocnie wschodniej flanki

Rumuńscy komandosi ćwiczą potencjalny kontratak na brzegu rzeki w delcie Dunaju. To druga pod względem długości rzeka Europy. Wpada do Morza Czarnego. U jej ujścia żołnierze strzegą obszaru o powierzchni 30 tys. km kw. Rumunia, która dzieli długą granicę z Ukrainą, gości jedną z nowych grup bojowych NATO. - Jesteśmy tu na skraju Unii Europejskiej i NATO. Mamy wspólną granicę z Ukrainą na odnodze Dunaju. Znajdujemy się mniej niż 300 km od Krymu i mniej niż 40 km od Wyspy Węży – przekazał por. Cornel Pavel, rzecznik rumuńskiej marynarki. NATO zwiększa i umacnia swoją obecność w Europie Wschodniej. Wysłanie jednej z ośmiu grup bojowych Sojuszu do Rumunii ma być tego dowodem. Materiał Deutsche Welle.