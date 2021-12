NATO ma propozycję dla Rosji. "Rozważamy ją"

Gdyby doszło do szczytu NATO-Rosja, byłaby to realizacja wcześniejszych deklaracji sekretarza generalnego Sojuszu. Jens Stoltenberg zapowiadał, że w związku z gromadzeniem przez Rosję wojsk na granicy z Ukrainą NATO będzie dążyć do "konkretnych rozmów" z wysokimi przedstawicielami Kremla na początku 2022 roku. Tymczasem najbardziej realna data rozpoczęcia operacji Rosji na Ukrainie to koniec stycznia lub początek lutego 2022 roku.