Rosja. Kreml o reakcji Zachodu na "gwarancje bezpieczeństwa"

- To, co proponujemy, to jasne postawienie sprawy, że jesteśmy gotowi rozmawiać o zmianie scenariusza militarnego czy wojskowo-technicznego scenariusza konfrontacji na rodzaj procesu politycznego, który rzeczywiście wzmocni bezpieczeństwo militarne wszystkich państw w obszarze OBWE, Euroatlantyku i Eurazji. Jeśli to nie zadziała, to już zaznaczyliśmy: wtedy również przejdziemy na inny tryb, ale wtedy będzie za późno na pytania, dlaczego podjęliśmy takie decyzje, dlaczego rozmieściliśmy tam te systemy - odparł wiceminister Gruszko na pytanie, co jeśli USA i NATO nie przyjmą rosyjskich propozycji.