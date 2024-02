"Nasz przeciwnik jest jeden". Hołownia o kryzysie na granicy

- Na wojnie nie można dopuścić do sytuacji, że my zaczynamy z sojusznikami mieć różnice, które mogą doprowadzić do tego, że się rozjedziemy, bo to jest gra Putina. On wtedy otwiera szampana. Komisja Europejska musi to wiedzieć, że jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany tu na granicy, to on będzie zaraz problemem całej Unii Europejskiej - mówił marszałek Sejmu.