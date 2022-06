Nastolatki na gigancie to szkodliwy stereotyp. "Nigdy nie odbieramy bliskim nadziei"

Aleksandra Inatowicz-Łubiańska, psycholog, koordynatorka linii wsparcia: Najczęstszym stereotypem w przypadku ucieczek nastolatków jest to, że to po prostu kaprys. Bardzo często mówi się, że do ucieczek dochodzi dla zabawy, by poczuć się dorosłym, gdy rodzice na coś nie pozwalają. A jak są wakacje, to już w ogóle - na pewno dziecku się nudzi, bo nie ma szkoły, więc postanawia uciec. Oczywiście, dochodzi do ucieczek młodych ludzi z powodu jakiegoś konfliktu z rodzicami, ale ucieczki to nie jest kaprys dla dziecka. To nigdy nic przyjemnego.