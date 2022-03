Następny ruch Putina? Gen. Pacek o planach Rosjan

Zdaniem gen. prof. Bogusława Packa siły Putina przygotowują się do kolejnego etapu wojny w Ukrainie. - Widać to m.in. po działaniach dotyczących elementów wsparcia, dużej kolumnie logistycznej i ruchu wojsk wewnątrz Rosji - powiedział w programie Wirtualnej Polski dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Gen. Pacek ocenił, że następny etap operacji wojsk rosyjskich może być bardziej drastyczny. - On będzie związany z Kijowem - sprecyzował ekspert. Zaznaczył też, że strona ukraińska spodziewa się tych ruchów armii Rosji, a do tej pory też nie dała się zaskoczyć. - Również pomoc państw zachodnich jest bardzo istotna. To, co dostają Ukraińcy to środki przeciwpancerne i przeciwlotnicze - mówił gość Mateusza Ratajczaka.