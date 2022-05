Następna w kolejce do raju Putina? Mołdawia ma się czego obawiać

Naddniestrze wygląda na dziwaczny skansen nostalgii za utraconym postsowieckim rajem i coraz bardziej "ruskim mirem". Ale to tylko użyteczne pozory przydatne w rządzeniu. W rzeczywistości to parapaństwo założyła w początku lat 90. rosyjskojęzyczna część postsowieckiej nomenklatury – w celu przejęcia gospodarczej masy upadłościowej po bankructwie radzieckiego państwa i w perspektywie kapitalistycznej transformacji. A w Naddniestrzu było co zagarniać. To właśnie na tym wschodnim skrawku sowieckiej Mołdawii władze lokalizowały ważniejsze inwestycje przemysłowe.