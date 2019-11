Narodowe Święto Niepodległości. Małgorzata Kidawa-Błońska w filmie niczym prezydent

Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki przygotował specjalny film. Jednak nie tylko on. Specjalne wideo przygotowała też coraz bardziej promowana przez opozycję Małgorzata Kidawa-Błońska. Przypomina nieco materiały z orędziami prezydenta.

"101 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. Ziściło się półtora wieku marzeń o wolnej Ojczyźnie. Dziś, pamiętając o przeszłości powinniśmy spoglądać w przyszłość i szukać wyłącznie tego co nas łączy, a nie dzieli. Zjednoczeni możemy zrobić wiele dobrego" - mówi w filmie Kidawa-Błońska. Kadr oraz sceneria przypominają filmy, w jakich występuje prezydent wygłaszający orędzia.

Film z okazji Narodowego Święta Niepodległości opublikował też premier Mateusz Morawiecki. "Polska naprawdę jest wyjątkowa. Kochajmy i szanujmy nasz dom. Patriotyzm to miłość do Polski każdego dnia" - podkreśla szef rządu. Poza nim, w wideo występują Polacy w różnym wieku zachwycający się Polską.

Premier udostępnił materiał w mediach społecznościowych. Dołączył do niego komentarz: "11 listopada ma dla mnie znaczenie szczególne, bowiem sięgam przy każdej rocznicy do czasów dzieciństwa. Miałem wówczas jakieś pięć lat i z wolna coś sobie czytałem. Mama przyniosła do domu przedwojenne wydanie bajek dla dzieci. Był tam wiersz Lucyny Krzemienieckiej 'W Rocznicę Niepodległości'”.