11 listopada. Opozycja złożyła kwiaty przed pomnikiem Piłsudskiego. Małgorzata Kidawa-Błońska: pamiętajmy także o przyszłości

11 listopada przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty złożyli politycy Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że tego dnia możemy mówić o sobie tylko dobrze i warto myśleć również o przyszłości.

Przypomnijmy, że PiS ma 48 senatorów, więc do większości w izbie wyższej potrzebuje 3 dodatkowych głosów. Póki co większość w Senacie ma opozycja.

- Przez wiele lat rozmawiali ze sobą i współpracowali. Więc teraz nie możemy pozwolić na to, by to zostało zmarnowane i by to marzenie o jedności odpłynęło. Mamy dziś rocznicę niepodległości, ale to także rocznica podziału - podkreśliła Barbara Nowacka.