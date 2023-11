Narkotyki na froncie. Szokujące ustalenia brytyjskiego wywiadu

Raport, który jest częścią codziennych aktualizacji wywiadowczych, odwołuje się do informacji przekazanych przez niezależny rosyjski portal Wiorstka. Według danych podanych przez ten portal, aż do 15 procent rosyjskich żołnierzy stacjonujących na Ukrainie zażywa narkotyki, w tym amfetaminę i marihuanę. Co więcej, zdobycie narkotyków, nawet na linii frontu, nie stanowi dla nich większego problemu.