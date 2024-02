"Naprawdę odleciał". Poseł szydzi z Kaczyńskiego

Poseł KO Mariusz Witczak stwierdził w programie "Tłit", że protesty rolników to efekt nieudolności poprzedniej ekipy w kwestii zboża z Ukrainy, a także “pisowskiego Zielonego Ładu”. - W imieniu PiS-u wdrożył go komisarz (Janusz - red.) Wojciechowski (...). Im bardziej Kaczyński się odcina od Wojciechowskiego, tym bardziej jest żałosny (...). Delegował go na najbardziej lukratywne stanowiska (...). Więc jeżeli dzisiaj Kaczyński mówi, że mu Wojciechowski nie pasuje (...), to znaczy, że naprawdę odleciał i oderwał się od rzeczywistości - wskazał. - Morawiecki z Kaczyńskim i Wojciechowskim powinni jeździć i przepraszać rolników na kolanach - podsumował.

