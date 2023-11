Naprawa praworządności w Polsce. Bodnar wieszczy "dramatyczny rok"

W stosunku do koniecznych zmian w Sądzie Najwyższym, Bodnar zauważa, że są "dwie kategorie sędziów, których powołania są dotknięte wadami. Sędziowie orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz sędziowie, którzy zostali nominowani przez neo-KRS do Sądu Najwyższego. Trzeba doprowadzić do tego, aby ogłosić ponowne konkursy na te stanowiska sędziowskie i ponownie je obsadzić" - podkreśla.