Napięcie między Grecją a Turcją. Erdogan ostrzegł Ateny ws. "militaryzacji" Wysp Egejskich

- Ostrzegamy Grecję, by się opamiętała, by przestała marzyć i podejmować działania, których potem będzie żałowała. Turcja nie wyrzeknie się swoich praw do Morza Egejskiego, wynikających z traktatów międzynarodowych - ostrzegał podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez serwis ekathimerini.com. To kolejny symptom kryzysu w relacjach między Ankarą a Atenami, który wyrósł wokół sporu o "militaryzację" greckich wysp na Morzu Egejskim.