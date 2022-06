Wyraźny zwrot w Ankarze w sprawie wejścia Finlandii do NATO. Niinistö rozmawiał z Erdoganem

Okazuje się, że Sauli Niinistö rozmawiał z Erdoganem na początku kwietnia. Ujawnił, że od tego momentu Ankara dokonała dziwnego zwrotu. Jeszcze niedawno bowiem nie miała nic przeciwko temu, by Finlandia należała do NATO. Wspomniana rozmowa odbyła się 4 kwietnia, miała charakter telefoniczny. Niinistö zapewniał, że pod koniec dość długiej rozmowy Turcja zapewniła, że przychylnie oceni szanse Finlandii na wejście do NATO. Jednocześnie dodał, że nie ma powodu, by nie wierzyć w stanowisku Ankary sprzed ostrej krytyki Erdogana.