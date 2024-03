Nalot służb na magazyn w Rosji. "Zabrani do urzędu poborowego"

"Tych, którzy ich nie posiadają, wsadza się do więźniarek i zawozi do wojskowego urzędu rejestracyjnego i poboru" - pisze Baza, która dodaje, że zatrzymano ok. 20 osób.

Naloty sił bezpieczeństwa na miejsca, w których gromadzą się migranci, mogą zmusić pracodawców do zaostrzenia warunków zatrudniania. Także teraz możliwość wysłania ich do okopów nie będzie już tak entuzjastycznie rozważana – najprawdopodobniej wszystkie podejrzane osoby zostaną deportowane, co oznacza, że armia rosyjska nie będzie się rozwijać ich kosztem. Zmiany nadchodzą także w przypadku 'operacji specjalnej'" - pisze kanał Brief.