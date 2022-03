Największy zausznik Putina w Europie: Nie wejdziemy do NATO

To jawna deklaracja, która jest dla Kremla sygnałem pewnej lojalności. Rosja obawia się rozszerzenia NATO. Głównym powodem napaści na Ukrainę 24 lutego miało być rzekome przystąpienie do Sojuszu tego kraju, podczas gdy Kijów nie miał jeszcze żadnego zaproszenia do tej militarnej struktury.