Największy problem Kaczyńskiego? Prof. Dudek ocenia działanie PiS-u

- Nie uważam, że PiS jest w totalnej defensywie, natomiast nie jest już tak ofensywny, jak był w pierwszej kadencji swoich rządów. Ta przyczyna leży też w tym, że nie ma stabilnej większości w parlamencie, nie ma większości w Senacie, w Stanach Zjednoczonych rządzi administracja nieprzychylna rządowi PiS-u. To wszystko sprawiło, że PiS wytracił dawną dynamikę - stwierdził w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jego ocenie dzięki kryzysowi imigracyjnemu na granicy polsko-białoruskiej partia zyskała nieco punktów w sondażach, jednak "stanęła na rozdrożu, jeśli chodzi o politykę wobec Unii Europejskiej". - Zarzut polexitu to jest bardzo poważny problem wizerunkowy - dodał prof. Dudek. Zauważył, że kapitulacja wobec Unii oznaczałyby, że trzeba się pozbyć Zbigniewa Ziobry. Ekspert ocenił też, co jest obecnie największym problemem partii Kaczyńskiego. Jego zdaniem programy społeczne, jak 500+, powoli przestaną działać z powodu inflacji. Podkreślił, że próba wygrania kolejnych wyborów, jeśli się nie zmieni polityki gospodarczej, będzie dla PiS-u sporym wyzwaniem.