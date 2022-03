Największy kryzys humanitarny się pogłębi. Wszystko z powodu wojny w Ukrainie

Wojna w Ukrainie będzie miała ogromny wpływ na pomoc humanitarną udzielaną dzieciom w Jemenie. Środowy apel ONZ ma na celu zebranie 4,27 miliarda dolarów na złagodzenie tego, co określa się jako największy kryzys humanitarny na świecie. Konferencja odbyła się, gdy uwagę świata przykuwa wojna w Ukrainie. Przyćmiła ona inne kryzysy humanitarne na całym świecie. Budzi to obawy, że los Jemenu może zostać zapomniany. - Operacje na całym świecie będą droższe ze względu na wzrost kosztów transportu – powiedział Philippe Duamelle, przedstawiciel UNICEF w Jemenie. Kraj ten jest prawie całkowicie zależny od importu żywności, a 30 proc. importu pszenicy pochodzi właśnie z Ukrainy. ONZ podkreśla tragiczną sytuację w najbiedniejszym kraju arabskim, który w 2014 roku pogrążył się w wojnie domowej, kiedy wspierani przez Iran rebelianci Huti przejęli kontrolę nad stolicą Sanaa i znaczną częścią północy kraju, zmuszając rząd do ucieczki na południe, a następnie do Arabii Saudyjskiej. Aktorka Angelina Jolie, która jest specjalnym wysłannikiem ONZ ds. uchodźców, odwiedziła Jemen w ciągu ostatnich dwóch tygodni, aby zwrócić uwagę na kryzys humanitarny. Co najmniej 17,4 mln osób potrzebuje pomocy, a według ostatniej oceny ONZ liczba ta wzrośnie do 19 mln do końca tego roku. Ta liczba obejmuje 2,2 mln dzieci, które są poważnie niedożywione.