Największy atak na Rosję. Seria eksplozji w Moskwie

Potężny atak dronów na Moskwę i obrzeża stolicy Rosji. W nocy 10 na 11 marca przeprowadzono "masowy atak". Strona ukraińska jak dotąd oficjalnie nie potwierdziła, że stoi za akcją dronów. Agencje Reutera i AP udostępniły nagrania świadków. Zestrzelone bezzałogowce spadały na bloki mieszkalne, osiedla domów jednorodzinnych i parkingi. Na nagraniach słychać i widać eksplozje. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu łącznie 337 dronów nad 10 regionami, z czego, aż 91 nad obwodem moskiewskim. W wyniku upadku odłamków zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych. Atak spowodował tymczasowe zamknięcie moskiewskich lotnisk, w tym Szeremietiewo, Domodiedowo, Żukowskij i Wnukowo, co doprowadziło do paraliżu lotów. Wzmożone ataki dronów na Moskwę i jej okolice mogły być odpowiedzią Ukraińców na nasilone działania rosyjskie w obwodzie kurskim i innych regionach przygranicznych. Po ostatnich decyzjach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa i odłączeniu Ukraińców od amerykańskich danych wywiadowczych, żołnierze Putina zwiększyli intensywność ostrzałów i ofensywy w obwodzie kurskim, zmuszając siły ukraińskie do odwrotu. Tego typu prawdopodobny atak Kijowa może podważyć poczucie bezpieczeństwa w rosyjskiej stolicy, a także wywrzeć presję przed wtorkowymi rozmowami pokojowymi w Arabii Saudyjskiej.