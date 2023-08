Największy atak dronów na cele w Rosji. "Nie są już nietykalni"

- Już nie są one kierowane w biurowce w Moskwie, tak żeby wywołać strach wśród mieszkańców. Choć i takie zapewne dalej będą się pojawiać. Teraz mają praktyczne zadania - niszczenia rosyjskiej logistyki i zaplecza. Co ważne, widzimy że znikają bariery wyznaczone przez Zachód w sprawie ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej. To już bardziej wygląda na "mrugnięcie okiem". Na zasadzie: nie atakujcie na terenie Rosji, ale jeśli już zaatakujecie, to nie będzie żadnych konsekwencji - komentuje dr hab. Maciej Milczanowski.