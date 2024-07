Wąsik i Kamiński nakłaniali do popełnienia przestępstwa? Nowe śledztwo

Afery w CBA. Czy doszło do przekroczenia uprawnień?

- Śledztwo jest prowadzone w kierunku przestępstw przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy CBA w latach 2006-2009 w Warszawie, w tym przez ówczesnego szefa i zastępcę CBA, poprzez poświadczenie i nakłanianie agentów do poświadczenia nieprawdy, co do faktycznego przebiegu podjętych działań, w dokumentacji związanej z czynnościami prowadzonymi w ramach działań operacyjnych - tłumaczy w rozmowie z TVN24 prokurator Krzysztof Kopania.