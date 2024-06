"Najpoważniejszy kandydat PO". Wcale nie Tusk czy Trzaskowski

W mediach spekuluje się, kto zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. W programie "Newsroom" WP prowadzący Paweł Pawłowski pytał byłą szefową gabinetu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Elżbietę Jakubiak, kto byłby trudniejszym kandydatem do pokonania dla PiS Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski. - Wydaję mi się, że naturalnym kandydatem wcale nie jest Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, wydaje mi się, że jest to Radosław Sikorski i że on będzie kandydatem PO na prezydenta - stwierdziła Jakubiak. Powiedziała, że "widzi, jak bardzo budowane jest jego zaplecze, jak jego pozycja jest budowana na nowo". Była szefowa gabinetu przypomniała, że w Brukseli toczą się negocjacje ws. stanowisk w KE. - Jeśli ta gra się toczy, a Radek dementuje, że nie wybiera się do Brukseli, to wydaje mi się, że zaczęły się przedbiegi do kampanii prezydenckiej - stwierdziła Jakubiak. Dodała, że według niej "jest to najpoważniejszy kandydat PO na prezydenta".