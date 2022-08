Najpotężniejsza broń Rosji obok atomu. "Putin eksterminuje ludzi"

Propagandowe media Kremla same pokazały, że rosyjska armia używa podczas napaści na Ukrainę wyrzutni rakiet termobarycznych, broni nazywanej "miotaczem śmierci". Wyrzutnie systemu TOS-1A uznawane są przez analityków za "najpotężniejszą bronią Putina", która nie wykorzystuje technologii nuklearnej, a może w sekundy zniszczyć znaczny obszar średniej wielkości miasta. - To broń, która w bestialski sposób eksterminuje ludzi. W pobliżu miejsca, gdzie trafia, wysysa tlen, życie z ludzi, pali. To jest straszna broń, której użycie powinno być zakazane - powiedział w programie "Newsroom" WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Jego zdaniem Rosjanie sięgają po rakiety termobaryczne, bo nie radzą sobie na polu walki z Ukraińcami. Gen. Skrzypczak podkreślił, że rosyjskie dowództwo stosuję tę broń również wobec ludności cywilnej. Więcej informacji o wydarzeniach związanych z wojną w Ukrainie w serwisie WP Wiadomości.