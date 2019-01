Najpierw ostry mróz, potem marznący deszcz. Ostrzeżenia dla ośmiu województw

To była wyjątkowo zimna noc. W Suwałkach i Mikołajkach odnotowano -18 stopni C. W Gołdapii prawie - 20. W piątkowy poranek będzie bardzo ślisko niemal w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia dla ośmiu województw ze względu na marznące opady.

Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na najbliższe dni

W sobotę termometry wskażą od (-2) – (-1) st. C na wschodzie do (+2) – (+3) st. C na zachodzie kraju.

Natomiast w niedzielę już w całym kraju będzie ciepło i termometry wskażą od (+1) – (+2) st. C na wschodzie do (+4) – (+5) st. C na zachodzie.