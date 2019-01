Alert IMGW w 7 regionach. Minus 18 st. C przez Angelę i Donalda

IMGW ostrzega przed bardzo silny mrozem w centrum i na wschodzie kraju. W nocy zacznie padać marznący deszcz i w piątek niemal w całym kraju będzie bardzo ślisko. Pogodę w Polsce kształtują dwa ośrodki baryczne: Angela i Donald.

W nocy na Podlasiu temperatura może spaść nawet do -18 st. C (Twitter.com/ventusky.com/screen)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartkowe popołudnie ostrzeżenia 1. stopnia dla siedmiu województw. Na silny mróz muszą być przygotowani mieszkańcy Podlasia oraz wschodnich części Lubelszczyzny, Mazowieckiego oraz Warmii i Mazur, a także w górskiej części woj. małopolskiego.

Z kolei na drogach woj. zachodniopomorskiego i śląskiego będzie bardzo ślisko ze względu na gołoledź.

W nocy i w piątek temperatura spadnie od -1/-3 st. C na północnym zachodzie do -7/-9 st. C w centrum. Tęgi mróz pojawi się na północnym wschodzie i wschodzie Polski: na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim, na Podkarpaciu i na Podhalu. Tam temperatura spadnie w okolice -10/- 15 st. C, a lokalnie nawet do -18 st. C.

W piątek bardzo ślisko

Alerty IMGW obowiązują do piątku rano, ale z prognoz ostrzeżeń wynika, że zostaną przedłużone na kolejny dzień. Obejmować będą obszar całego kraju ze względu na marznące opady we wszystkich regionach.

- To warunki szczególnie trudne dla kierowców. Pamiętajmy, że prędkość dozwolona może okazać się zbyt duża. Zwolnijmy - apeluje do naszych czytelników podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

Wcześniej w prognozie dla Wirtualnej Polski przed siarczystym mrozem ostrzegali także synoptycy z biura Cumulus. Ich alert obowiązuje co najmniej do godziny 10 w piątek, ale również on zostanie wydłużony.

Angela i Donald

W piątek strefy frontowe nadal przynosić będą chmury i opady mieszane: od śniegu po deszcz. Nad wschodnie regiony nadal docierać będą mroźne masy powietrza arktycznego, a nad zachodnie cieplejsze pochodzenia atlantyckiego.

Podobnie będzie w nocy z piątku na sobotę, ale ma być już znacznie cieplej.

Pogodę w Polsce kształtują m.in. dwa ośrodki baryczne o nazwach, które muszą kojarzyć się z polityką. To Donald znad Skandynawii i Angela nad Europą Zachodnią.

Ocieplenie w sobotę

Od weekendu do połowy przyszłego tygodnia czeka nas w całym kraju ocieplenie. Przeważać będzie ciepła, zachodnia cyrkulacja atlantyckich mas powietrza. Stąd w ciągu dnia temperatura wahać się będzie od 0-2 st. C na wschodzie do 5-7 st. C na zachodzie kraju i przeważać będą głównie opady deszczu.

Coś za coś. W wyniku dużego gradientu barycznego na obszarze całego kraju występować będzie porywisty wiatr (w porywach do 70 km/h, a w górach nawet do 100 km/h). Porywisty wiatr obniżał będzie temperaturę odczuwalną, a podczas opadów śniegu powodował będzie lokalne zawieje i zamiecie śnieżne.