Przed nami kolejna mroźna noc. W sobotę napłyną cieplejsze masy powietrza

Pojawił się kolejny alert pogodowy. Tym razem synoptycy ostrzegają przed tęgim mrozem, który pojawi się na Podlasiu i na Mazowszu. Tam temperatura spadnie nawet do -15 stopni. Zmiana w pogodzie ma nastąpić w sobotę.

W związku z powyższym nadchodząca noc i jutrzejszy poranek na przeważającym obszarze kraju będą mroźne i temperatura spadnie od (-1) - (-3) na północnym – zachodzie do (-7) - (-9) - stopni w centrum. Tęgi mróz pojawi się na północnym-wschodzie i wschodzie Polski: na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim, na Podkarpaciu i na Podhalu. Tam temperatura spadnie w okolice minus 10 – 15 kreski. Jednak największe spadki temperatury, do (-15) stopni odnotujemy na Podlasiu, Mazurach oraz na północy i wschodzie Mazowsza.

Kiedy nastąpi odwilż? Na razie trudno powiedzieć, ale synoptycy z Cumulusa przewidują, że od soboty z północnego-zachodu nad Polskę będą napływać cieplejsze masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego. Jednak nie będzie miało to wielkiego wpływu na temperatury: w sobotę termometry wskażą od (-9) – (-6) st. C na wschodzie do (+1) – (+3) st. C na północnym-zachodzie kraju.