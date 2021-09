Najnowszy sondaż WP. Co zrobi PiS? Pytanie o przyspieszone wybory

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, zwycięstwo odniosłoby Prawo i Sprawiedliwość z 36,4 proc. głosów (wzrost o 2,2 pkt. proc.) - wynika z sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski. Koalicja Obywatelska utrzymała drugą lokatę, ale przy 22,3 proc. głosów i spadku o 5,3 pkt. proc. - Zjednoczona Prawica cieszy się dużym poparciem i pewnie inne ugrupowania tego by sobie życzyły - stwierdził w programie "Newsroom" WP Bolesław Piecha (Prawo i Sprawiedliwość), dodając, że nie dziwi go spadek notowań głównej partii opozycyjnej. - Każdy widzi, ile błędów są w stanie popełnić i jak bardzo przeszkadza, zamiast pracować dla Polski. Prawo i Sprawiedliwość ma ugruntowaną pozycję i póki co nic nie wskazuje na to, żeby miały być wcześniejsze wybory - powiedział gość Agnieszki Kopacz, odpowiadając na pytanie, czy przy tak korzystnych wynikach sondaży PiS nie zdecyduje się na przyspieszone wybory parlamentarne.