Najnowszy sondaż. Traci Andrzej Duda, traci PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego i tak liderem

Gdyby w najbliższą niedzielę nie odbywały się wybory prezydenckie, ale parlamentarne, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 41,3 proc. ankietowanych.

Jak zauważa dziennik, choć PiS wciąż cieszy się wysokim poparciem społeczeństwa, to ugrupowanie nie jest "nietykalne" i spadki są nieuniknione. W porównaniu z badaniem sprzed tygodnia wynik PiS spadł o 1 pkt proc.

Drugie miejsce w najnowszym sondażu partyjnym zajęła Koalicja Obywatelska . Poparcie dla opozycyjnego ugrupowania wyraziło 29,95 proc. uczestników. To wzrost o 3 pkt. proc w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na podium - na trzecim miejscu - znalazła się Lewica z 10,65 proc. wskazań. W przypadku tego ugrupowania to spadek o 1 pkt proc.

Zobacz też: Biedroń o słowach premiera Morawieckiego: to obrzydliwe

Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu swoich polityków wprowadziłaby również Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15) z poparciem 9,14 proc. i wzrostem o 0,5 pkt. proc. w stosunku do wyniku sprzed tygodnia.