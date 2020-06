WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze marek belka + 2 wybory prezydenckie 2020Rafał Trzaskowski oprac. Magdalena Nałęcz 24 min. temu Najnowszy sondaż prezydencki WP. Marek Belka mówi o "decydujących" kandydatach. Nie chodzi o Andrzeja Dudę - Wejście do gry Rafała Trzaskowskiego nadało nowych rumieńców walce o prezydenturę - powiedział w programie "Newsroom" Marek Belka. Były... Rozwiń jak pan skomentuje te wyniki można … Rozwiń Transkrypcja: jak pan skomentuje te wyniki można powiedzieć że piłka w grze i to już tak fifki pomiędzy panem Rafałem trzaskowskim Andrzejem Dudą tak zdecydowanie Myślę że wejście do gry Rafała trzaskowskiego nadało nowych rumieńców w walce o prezydenturę wtedy taki powiew świeżości No i co tu dużo mówić ale też w porównaniu do swojej poprzedniczki Rafał Trzaskowski jeszcze bardziej bym powiedział takie dobre wrażenie na przeciętnym wyborcy i teraz mamy tak że teoretycznie Jeszcze niedawno Władysław kosiniak-kamysz i Szymon Hołownia walczyli o tą drugą turę moja próbowali wejść do tej drugiej to się z Andrzejem Dudą No bo umówmy się że ta druga tura to przez plebiscyt na kogo się Nie głosuję a nie na kogo się głosuje No to wyraźnie widać że oni osłabiają się tak jedynie 10% poparcia kosiniak-kamysza 7 i 80% dla Szymona hołowni można powiedzieć że już wypadli z tego wyścigu No ale ich rola przed drugą turą będzie bardzo istotna może nawet decydująca dlatego że to jak się zachowują to zachowają po pierwszej turze Czy w jaki sposób do swoich wyborców o głosowanie lub niegłosowanie i z kim możesz zdecydować się w wyniku drugiej tury a Krzysztof Bosak nie miał decydujące znaczenie on raczej poprzez Andrzeja Dudy a nie Rafała trzaskowskiego czy Pana zdaniem raczej się wstrzymał od głosu i to może przeważyć że że w drugiej turze Rafał Trzaskowski wygrał urzędującym prezydentem to proszę zapytać pana Bosaka ale ja Wprawdzie nie jestem się nie uważam się za jakiegoś jak wtedy ta od polityki partyjnej to mogę powiedzieć że dla narodowców dla Bosaka osobiście pisz jest śmiertelna Duda nie jest zagrożeniem dla Biedronia czy dla lewicy natomiast jest zagrożeniem dla pesel-u którego wyraźnie to damy chciał zniszczyć jakby to byś z korzeniami wyrwać z polskiej sceny politycznej i podobnie jeszcze z prawicą czyli z narodowcami Myślę że wcale nie jest od Bosak poprze Dudę w drugiej turze i to że najważniejsze że większość jego wyborców zagłosuję z Andrzejem do domu to jeszcze na koniec Robert Biedroń i chyba smutny dla Panno wynik 3% poparcia w pierwszej turze No niewesoły Myślę że różne czynniki tutaj zagrały przede wszystkim chyba od samego początku twoich ta kampania była prowadzona przez internet zdalnie robertbiedron wydaje się niezbyt dobrze w takiej sytuacji się czuć on lepiej się czuję na ulicy w bezpośrednim kontakcie z wyborcami No i potem już bardzo trudno było wystartować do lepszego wyniku ale pana z Anią to był błąd że ktoś o wystawieniu Roberta Biedronia jako kandydata na prezydenta przypomnijmy że tam były duże roszady były były rozmowy żeby Adrian zandberg były inne kandydatury tak naprawdę trochę brakowało kogoś kto Chciałbym że w tych wyborach z listy lewicy kandydować na urząd prezydenta Ja myślę że kandydatura Roberta Biedronia była nieunikniona dlatego że z tej trójki wydaje się że Robert Biedroń nadawał się na taką właśnie kampanię wśród ludzi najlepiej natomiast no cóż lewica ma chyba inne bardziej długofalowe co chodzi o od budowaniu pozycji lewicy w parlamencie i No jakby to powiedzieć przy klepanie mówiąc potocznie Zjednoczenia lewicy tych obu spraw Biedroń był niezbędnym elementem że tak powiem