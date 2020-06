Najnowszy sondaż prezydencki. Duży wzrost Rafała Trzaskowskiego

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę to w I turze wygrałby Andrzej Duda z poparciem 41,3 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. To o 1,9 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Chęć oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 28,2 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 12,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego wyniku. Tym samym to urzędujący prezydent i kandydat Koalicji Obywatelskiej znaleźliby się w drugiej turze.