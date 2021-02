Najnowszy sondaż nieprzychylny dla PiS? Bielan zwraca uwagę na Hołownię

Najnowszy sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski daje Zjednoczonej Prawicy 33,5 proc. poparcia. Na KO zagłosowałoby z kolei 19,7 proc. respondentów. Dobry wynik zebrało za to ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni (15 proc.). - Takie wahania w trakcie kadencji są czymś normalnym. Mieliśmy dużo gorsze sondaże w poprzedniej kadencji. Myślę, że na 2,5 roku przed kolejnymi wyborami nie powinniśmy przejmować się gorszym sondażem - skomentował w programie WP "Tłit" Adam Bielan, europoseł PiS. Polityk podkreślił, że zastanawiający jest dobry wynik ruchu Hołowni. - Pytanie, czy jest to wynik związany z jakimiś trendami społecznymi, czy jest to poparcie dla czegoś nowego - zaznaczył Bielan. Europoseł PiS ocenił jednocześnie, że szanse na koalicję Polski 2050 z PSL i KO są nikłe. - Ta sobotnia konwencja PO była skierowana do parlamentarzystów PO, którzy zastanawiają się, czy nie przejść do ugrupowania Hołowni - tłumaczył Adam Bielan.

