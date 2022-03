Najnowsze wystąpienie Zełenskiego. "Zrezygnujcie z pracy, to lepsze niż życie z międzynarodowym oskarżeniem"

Apel do rosyjskich obywateli

W trakcie wystąpienia Zełenski przeszedł na rosyjski i zwrócił się do Rosjan. - Każdy z was, kto miał dostęp do prawdziwych informacji, mógł już zdać sobie sprawę, jak ta wojna zakończy się dla waszego kraju: hańbą, biedą, wieloletnią izolacją, brutalnymi systemem represyjnym, który będzie traktować Rosjan tak nieludzko, jak wy okupanci traktujecie Ukraińców. To, co będzie dalej zależy od waszych działań - przekonywał.