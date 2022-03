Morawiecki w Kijowie: Tyrani odchodzą, a zło przemija

- Jeżeli Europa myśli, że jak straci Ukrainę, to będzie tą samą Europą, to jest w głębokim błędzie; taka Europa będzie symbolem porażki, słabości i upokorzenia. Dlatego my razem wszyscy nie możemy do tego dopuścić - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Kijowie. - Putin musi wiedzieć i poznać prostą prawdę, o której chyba zapomniał, że tyrani odchodzą, a zło przemija - dodał.