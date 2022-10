Najnowsze nagranie z mostu Krymskiego. Rosjanie nadal mają duży problem

Po silnej eksplozji na moście Krymskim propaganda Moskwy zapewniała, że zniszczenia przeprawy nie są zbyt poważne i kluczowa dla Rosjan infrastruktura szybko zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Tymczasem najnowsze nagranie, które pojawiło się w sieci, pokazuje zupełnie inną rzeczywistość. Część drogi asfaltowej jak leżała, tak dalej leży w Morzu Czarnym, natomiast metalowa konstrukcja, która podtrzymywała jezdnię wciąż nie została naprawiona. Rosjanie mają duży problem z remontem przeprawy, choć otoczenie Władimira Putina kłamie i zapewnia, że jest inaczej. Mocno wykpili to internauci, którzy ironicznie komentowali pod nagraniem na Twitterze, że most jest przecież niezniszczony. Na najnowszym nagraniu widać, że jeden pas dla samochodów jest przejezdny, ale z racji mocno ograniczonej dostępności, w punktach kontrolnych przed wjazdem na most tworzą się gigantyczne korki. Do tego według ukraińskiego portalu Pravda, po wybuchu, torami kolejowymi nie przejechał żaden pociąg z zaopatrzeniem dla wojsk Rosji, okupujących Krym i biorących udział w wojnie w Ukrainie. To duży sukces armii Wołodymyra Zełenskiego.