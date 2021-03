Jeszcze więcej zakażeń koronawirusem. Raport Ministerstwa Zdrowia [26 marca]

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało dane z 26 marca

Obostrzenia na Wielkanoc. Apel Władysława Kosiniaka-Kamysza ws. kościołów

Koronawirus w Polsce. Rekordowa liczba zakażonych osób

"616 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - czytamy w komunikacie resortu.

W ciągu ostatniej doby wykonano też rekordową liczbę testów na obecność koronawirusa. Łącznie jest to ponad 107,7 badań.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o liczbie zajętych łóżek covidowych i liczbie osób, które przebywają na przymusowej kwarantannie. Według danych z raportu, w szpitalach przebywa obecnie 27 779 osób (to wzrost o 661 w stosunku do danych z 25 marca - red.), z czego 2730 potrzebuje leczenia pod respiratorem (+110).

Z najnowszego raportu resortu zdrowia wynika, że na obowiązkowej kwarantannie znajduje się 461 317 osób. To wzrost o 26 326 względem danych z czwartku.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia rządu

Sytuacja epidemiczna w Polsce jest trudna. Jak w czwartek na konferencji podkreślił premier Mateusz Morawiecki, "zbliżamy się do granicy, za którą nie będziemy mogli już dalej leczyć zakażonych pacjentów".

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że stwierdzono rekordową, dzienną liczbę zakażeń koronawirusem. To 34 151 nowych przypadków. W ciągu doby zmarło też 520 osób.

Nowe obostrzenia budzą jednak pewne kontrowersje. Działania rządu skrytykował chociażby prof. Andrzej Fal, szef Kliniki Chorób Płuc Szpitala MSWiA w Warszawie. - Nie widzę żadnej strategii od dłuższego czasu. Rozumiem, że pewne decyzje są podejmowane na bazie pewnych wyliczeń. Wszyscy czekamy na informacje co do przyszłości, a na konferencji otrzymujemy zapowiedzi na dwa-trzy dni do przodu - mówił ekspert na antenie Radia Zet.