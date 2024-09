Najniższy stan Wisły w historii. Padł kolejny rekord

Ekstremalna pogoda daje się we znaki. Udostępniany nagrania z perspektywy drona znad warszawskiej Wisły. W wyniku ostatnich wysokich temperatur i braku opadów stan wody w Wiśle i innych rzekach w Polsce regularnie spadał. Teraz najgorsza sytuacja panuje w stolicy, gdzie wodowskaz stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary wskazał we wtorek poziom 21 cm. To już kolejny w ostatnich dniach rekord najniższego stanu wody w rzece. "Poziom wody na stacji hydrologicznej na Warszawskich Bulwarach osiągnął absolutne minimum 21 cm i aż o 5 cm pobity został rekord z 2015 roku" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na platformie X. Wisła, jako rzeka uzależniona od opadów atmosferycznych i zasilania wodami gruntowymi, ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Warszawy. Najgorsze przewidywania synoptyków się sprawdziły, a poziom Wisły w tym miejscu jeszcze nigdy nie był tak niski. MGW ostrzega, że skutki tego lata mogą być odczuwalne jeszcze przez wiele miesięcy. Nawet po ewentualnych opadach, odbudowa poziomu wód w Wiśle będzie bardzo powolna, a kolejne rekordy niskiego stanu wody mogą zostać odnotowane w nadchodzących dniach nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach leżących nad Wisłą.