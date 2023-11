Najkrótszy dzień w roku 2023. Kiedy wypada?

Kiedy przypada najkrótszy dzień w roku? Tuż przed Bożym Narodzeniem

Zimowe przesilenie, a więc początek astronomicznej zimy będzie miało miejsce pod koniec grudnia. Od tego czasu "dnia zacznie przybywać" - aż do momentu przesilenia letniego. Jaki jest termin najkrótszego dnia 2023? W tym roku wypadnie on w piątek 22 grudnia. Średnia długość dnia wyniesie wówczas 7 godzin i 39 minut. To oznacza, że zmierzch potrwa ponad dwukrotnie dłużej.