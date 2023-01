Glapiński wbija szpilę. Wiadomo, kogo miał na myśli

- Poszedłem do sklepu w pobliżu, bo normalnie żona robi zakupy, dlatego wziąłem paragon i go mam. Chleb u mnie w pobliżu kosztuje 2,99 zł. Po tej konferencji wiceprezes NBP też poszła do sklepu u siebie pod Warszawą i tam ma nawet chleb za 2,64 zł. Tak to wygląda, ja mówiłem o chlebie baltonowskim - wyjaśnił Glapiński.