Najbogatszy człowiek świata idzie na wojnę. Co ryzykuje Putin

- Mamy sposób, by dotrzeć bezpośrednio do Putina, sięgając po te pieniądze. Niemiecki rząd powinien dołączyć do rządów amerykańskiego i brytyjskiego w próbie dotarcia do pieniędzy Putina. Jest to precyzyjny, chirurgiczny sposób wpływania na zachowanie Putina. Nie niesie ze sobą żadnych ubocznych szkód dla narodu rosyjskiego, ani dla gospodarki niemieckiej. Jest to najbardziej prawdopodobny sposób zapobieżenia rozlewowi krwi - ocenia Bill Browder.