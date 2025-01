Okrzyki na Jasnej Górze. Jest stanowisko Karola Nawrockiego

Podczas Pielgrzymki Kibiców na Jasnej Górze doszło do kontrowersyjnego incydentu. W chwili, kiedy Karol Nawrocki wchodził na mównicę, uczestnicy spotkania zaczęli skandować: "Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę".

To słowa, które są często wykrzykiwane przez środowiska skrajnie prawicowe, np. podczas Marszu Niepodległości. Hasła wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych. Wątpliwości komentatorów budzi otoczenie, w jakim je wykrzykiwano.

W niedzielę podczas konferencji prasowej dziennikarze zapytali Karola Nawrockiego, dlaczego nie zareagował na okrzyki kibiców i czy to nie jest dla niego bulwersujące jako dla katolika.

- Dla usystematyzowania tej dyskusji warto powiedzieć, że to spotkanie ze mną nie odbywało się oczywiście w kościele, więc warto, żebyście państwo to wiedzieli, tylko w sali, w ojca Augustyna Kordeckiego. Było to spotkanie, na którym nie byłem po raz pierwszy. Pielgrzymka kibiców jest pięknym wydarzeniem łączącym kibiców z całej Polski, którzy często są między sobą zwaśnieni, a za sprawą księdza Jarosława Wąsowicza, za sprawą tego duchowego czaru Jasnej Góry, ci kibice w liczbie około trzech tysięcy, a na tym spotkaniu około półtora tysiąca, łączą się ze sobą w myśleniu o Polsce, w myśleniu o Panu Bogu, także o swojej duchowości - zaczął Nawrocki.