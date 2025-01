Nagrywali pożar w Los Angeles. Nagle pojawiło się rzadkie zjawisko

Sytuacja związana z pożarami w Los Angeles i okolicach wciąż pozostaje trudna. Agencja AP udostępniła nagranie rzadkiego zjawiska podczas pożaru w dolinie San Fernando. Kamera uchwyciła moment, w którym pojawił się tzw. ognisty wir. To rzadkie i bardzo niebezpieczne zjawisko, nazywane też ognistym diabłem, które może pojawić się w trakcie intensywnych pożarów, którym towarzyszą silne podmuchy wiatru. W tej okolicy występują teraz silne wiatry, a także różnice ciśnienia, co sprawia, że momentami gorące powietrze zaczyna wirować, tworząc tego typu rzadkie zjawiska atmosferyczne. Temperatura w środku ognistego wiru osiąga ponad tysiąc stopni Celsjusza. Prognozy dla Kalifornii przewidują kontynuację suchych i wietrznych warunków, które mogą utrudniać działania gaśnicze i sprzyjać dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Sytuacja pozostaje poważna, a mieszkańcy są proszeni o przestrzeganie zaleceń władz i gotowość do ewakuacji w razie potrzeby.